Speciale energia: Tunisia, Fathi Hanchi nominato direttore generale dell'Agenzia per la gestione dell'energia

- Il ministero dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica di Tunisi ha annunciato la nomina di Fathi Hanchi come direttore generale dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'energia (Anme). Hanchi, ingegnere meccanico, dal febbraio 2011 ricopre la carica di direttore per l'efficienza energetica dell'Anme. Il nuovo direttore dell'Anme ha anche contribuito alla progettazione, attuazione e valutazione della maggior parte dei programmi e progetti tunisini attuati nel settore energetico. Inoltre, ha partecipato a vari progetti di riforma del settore energetico nel periodo 2000-2020. (Tut)