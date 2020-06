Speciale energia: Iran, Rohani, pronti al dialogo con Usa se compensati per uscita da accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rappresaglia per la politica della "massima pressione" di Washington, l'Iran ha gradualmente ridimensionato i suoi impegni nucleari, secondo un processo reversibile se le parti europee del patto mantengono le promesse di proteggere l'economia iraniana dalle sanzioni statunitensi. "Gli europei non hanno rispettato le loro promesse. Dovrebbero mantenere i loro obblighi", ha detto oggi Rohani. Il presidente iraniano ha anche condannato la risoluzione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) approvata il 19 giugno che ha invitato l'Iran a smettere di negare all'agenzia l'accesso a due precedenti siti sospettati di contenere materiali nucleari e di condurre attività di ricerca proibite e di cooperare pienamente l’Agenzia. "L'Iran è pronto a collaborare con l'Aiea secondo la legge", ha affermato il presidente iraniano. (Res)