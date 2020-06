Scuola: Ronzulli (FI), solo confusione, è in mani sbagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli afferma: "settembre è dietro l'angolo e le linee guida del ministero per il rientro a scuola sono vaghe e creano confusione. I genitori hanno bisogno di organizzarsi, di sapere con certezza cosa accadrà a settembre per pianificare la propria vita e quella dei figli. Gli italiani non sono tutti percettori del reddito di cittadinanza, sono per la maggior parte lavoratori! Tanto più è assurdo parlare degli orari di ingresso flessibili per i soli studenti, senza considerare che questa esigenza si riflette direttamente sulle famiglie: come dovrebbero andare a scuola quei bambini più piccoli con i genitori al lavoro fin dal mattino presto, da soli? Adesso basta perdere tempo, gli studenti sono a casa da marzo e gli è già stato negato troppo a lungo il sacrosanto diritto alla scuola. Tutti, dai genitori alle regioni, passando per presidi, insegnanti e sindacati, invocano linee guida chiare, ma è evidente che la gestione dell'istruzione italiana è nelle mani sbagliate. Il ministro Azzolina dov'è? Cosa sta facendo?", conclude.(com)