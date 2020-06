Decreto Rilancio: Mandelli (FI), superpoteri Mef? Governo vuol chiudere Aule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti di questo passo, tanto vale chiudere la Commissione Bilancio e tutto il Parlamento: l'emergenza in corso non può giustificare il potere assoluto del Mef e la sua capacità di scavalcare quanto stabilito dalle aule rappresentative per le poste di bilancio". Così il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli. "Nel momento in cui si consente al ministero dell'Economia di apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'implementazione delle misure economiche, allora tutto è possibile. E a poco vale il tentativo di correzione in corsa del governo: resta evidente lo sprezzo del Parlamento di questo esecutivo. Così come è chiaro che modificare la legge sulla contabilità a mezzo emendamento non è ammissibile", conclude. (Rin)