Sanità: Cisl Fp Lazio, relazioni sindacali azzerate in troppe aziende

"Dalla Asl Roma 4 alla Regione Lazio, dalle Asl Roma 2 e Rieti ad altre aziende ospedaliere: troppe vertenze in difesa dei diritti dei lavoratori si sono trasformate in azioni legali patrocinate dalla Cisl. Risultato? Ricorsi tutti vinti e aziende condannate alle spese legali, con in più lo spettro del danno erariale per la dirigenza". Lo dichiara, in una nota, Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Fp Lazio, dopo che nelle ultime settimane i tribunali del Lazio si sono espressi sulle cause aperte, riconoscendo sempre le ragioni dei lavoratori difesi dall'ufficio legale del sindacato. "Da politica e management - prosegue il sindacalista - ci aspettiamo un'inversione di rotta in tutti quegli enti in cui gli errori del management hanno portato all'azzeramento delle relazioni sindacali. Ultima in ordine di tempo la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia che ha confermato l'assunzione a tempo indeterminato, per lungo tempo negata, di due infermieri e un assistente amministrativo precari della Asl Roma 4, spostando indietro la decorrenza del contratto e facendo valere l'accordo sul superamento del precariato del 2010. "Vincere un ricorso vuol dire fare giustizia per i lavoratori. Ma vuol dire anche tempi lunghi ed esborso di risorse pubbliche da parte delle aziende. Quando un dipendente arriva in tribunale c'è sempre a monte un fallimento a carico della dirigenza e un costo a carico dei contribuenti", spiega il segretario della federazione regionale di categoria. "Laddove invece relazioni sindacali corrette, attraverso confronto e contrattazione, garantirebbero la risoluzione dei problemi in modo rapido e senza spreco di soldi pubblici".