Sanità: Cisl Fp Lazio, relazioni sindacali azzerate in troppe aziende (2)

- "Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere i diritti dei lavoratori con ogni mezzo, comprese le azioni legali", prosegue Chierchia. "Lo abbiamo fatto per le assunzioni programmate e realizzate dopo anni, come alla Roma 4, ma anche per il taglio dell'orario di lavoro, per la valorizzazione dei lavoratori e le progressioni negate, per i permessi legge 104 non concessi e per altre azioni illegittime che si sarebbero potute evitare se invece di ricorrere agli atti unilaterali, le aziende avessero attivato il confronto con i rappresentanti dei lavoratori. I diritti vanno difesi, non calpestati. E le risorse vanno investite, non gettate dalla finestra". "Per questo chiediamo alla Regione Lazio e a tutte le aziende della sanità un cambio di passo che rimetta al centro partecipazione e contrattazione", conclude il sindacalista. "Basta con l'arroganza autocratica di troppi direttori e basta con i troppi tentativi illegittimi di fare cassa sulle spalle dei lavoratori, quando poi, una volta arrivati in tribunale, costi, tempi e responsabilità datoriali finiscono per far crescere esponenzialmente il conto per i cittadini. Dopo anni di commissariamento e piani di rientro, le comunità hanno già pagato il prezzo di scelte sbagliate. Ora con un'emergenza sanitaria ancora in corso, ogni euro a disposizione va speso per migliorare la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro. E questo si fa solo insieme ai lavoratori". (Com)