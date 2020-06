Fisco: Trano (Misto), bene audizione su fatturazione elettronica, ora semplificazioni e riduzione pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recupero del tax gap Iva per circa 3,5 miliardi di euro grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, di cui ha parlato oggi in audizione il direttore dell'Agenzia delle entrate, è un elemento di grande importanza. Ho richiesto l'audizione di Ernesto Maria Ruffini per poter avere una precisa relazione consuntiva su cosa è accaduto a distanza di un anno dal varo del nuovo strumento. A dichiararlo Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze alla Camera. "Ora è necessario ottenere in fretta le tanto attese semplificazioni degli adempimenti e allo stesso tempo utilizzare il maggior gettito riscosso per abbassare la pressione fiscale. La fatturazione elettronica, come ha ricordato lo stesso Ruffini, ha migliorato le attività accertative dell'Agenzia delle entrate e l'emersione del gettito Iva, riconducibile per 2 miliardi ai versamenti spontanei dei contribuenti. E tale emersione si ripercuote sulle imposte dirette, di cui si stima un incremento di circa 580 milioni di euro", aggiunge Trano, secondo cui con il nuovo strumento l'Agenzia è poi riuscita pure a bloccare compensazioni di falsi crediti Iva per circa un miliardo e ad individuare soggetti, considerati ad alto rischio frode, privi dei requisiti di esportatore abituale, per un importo relativo al falso plafond dichiarato pari a 1,3 miliardi. "Occorre dunque proseguire e fare di più, semplificando e riducendo la pressione fiscale sui cittadini. In caso contrario verrebbero vanificati i sacrifici sinora fatti dopo l'introduzione della fatturazione elettronica dai commercialisti, i tributaristi, gli operatori economici e soprattutto le piccole imprese che ne hanno sopportato il sacrificio finanziario e verrebbe persa una grandissima chance", conclude Trano. (Rin)