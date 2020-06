Viterbo: assessore Sport ricorda norme per utilizzo Campo scuola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tesserati Fidal devono esibire all'ingresso il tesserino provvisorio con indicata la scadenza del certificato medico, come da stampa Fidal. I non tesserati Fidal per accedere all'impianto devono essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità, da presentare all'ingresso. Gli stessi potranno utilizzare solo il pistino esterno di 500 mt, contrassegnato ogni 100 mt. Le attrezzature dell'impianto sono a disposizione degli atleti dietro richiesta all'addetto di turno all'ingresso, con le seguenti modalità: per gli atleti minorenni sarà il tecnico a richiedere e ritirare le attrezzature, lasciando un documento all'addetto dell'impianto e sanificando correttamente le attrezzature alla riconsegna; gli atleti maggiorenni potranno utilizzare le attrezzature lasciando un documento e restituendole dopo una corretta sanificazione delle stesse; i lanciatori dovranno utilizzare esclusivamente gli attrezzi personali. L'utilizzo della sala muscolazione è riservata alle categorie Giovanili e Seniores/Master under 35 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17,30, previa corretta sanificazione delle attrezzature al termine dell'utilizzo. Gli atleti minorenni potranno accedere alla sala muscolazione solo alla presenza del tecnico. Il Cr Lazio - si legge nel regolamento - si riserva di modificare le norme in parola, qualora il Dpcm, ordinanza della Regione o Comune emanassero nuove norme riguardanti il periodo Covid. L'orario attuale potrà subire delle variazioni in base alla presenza degli atleti sul campo nelle ore più calde (13/15), e spostare l'attività dalle 18.30 alle 19.45 con la chiusura del campo dalle 13 alle 15. (Com)