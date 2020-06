Mediterraneo: ministro degli Esteri greco, la Turchia crea problemi a tutti i vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è riuscita a fare "l'impensabile" tramite "lo sfruttamento delle speranze" di decine di migliaia di migranti per una vita migliore. E' quanto denunciato dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, nella conferenza stampa congiunta con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Jospeh Borrell, nel quadro della loro visita di oggi a Kastanies, al valico di frontiera tra Grecia e Turchia. Dendias ha fatto in questo modo riferimento a quando avvenuto a inizio anno, con Ankara che ha incentivato migliaia di migranti ad ammassarsi al confine greco-turco "tramite una campagna di disinformazione orchestrata" sulla base del presupposto dell'apertura dei confini dell'Europa. "Questo tentativo deplorevole di ricattare l'Ue è fallito", ha dichiarato Dendias, evidenziando tuttavia il rischio di una nuova ondata di tentativi di attraversare il confine greco-turco da parte dei migranti. "Oggi assistiamo a una breve tregua per la pandemia, ma la Turchia ha nuovamente dichiarato che i suoi confini terrestri con l'Europa sono aperti", ha detto Dendias denunciando anche che al contempo "la Guardia costiera turca scorta le imbarcazioni cariche di migranti verso le isole greche".