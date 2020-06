Mediterraneo: ministro degli Esteri greco, la Turchia crea problemi a tutti i vicini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dendias, Ankara inoltre "continua a minare la sicurezza e la stabilità, così come la pace, nel Mediterraneo orientale" dove "crea problemi a tutti i vicini". "A Cipro, per la sesta volta in un anno, la Turchia sta conducendo esplorazioni illegali nella Zona economica esclusiva", ha dichiarato il capo della diplomazia ellenica, osservando che invece in Libia "viola l'embargo Onu alla ricerca delle sue aspirazioni neo-ottomane" e nel Mediterraneo punta a "deprivare la Grecia della sua piattaforma continentale". Dendias ha ribadito quindi la disponibilità di Atene ad un confronto con Ankara sulle rispettive Zee, ma questo deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale ed europeo. "Le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sulla Turchia sono state astute e nei tempi appropriati", ha concluso il ministro degli Esteri greco. (Gra)