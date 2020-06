Lazio: Califano (Pd), bene tavolo Regione-Mibact su usi civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale Pd, Michela Califano, prima firmataria della legge sugli "usi civici e i domini collettivi" si esprime così sulla decisione della giunta regionale: "Sono davvero felice che la Giunta regionale abbia dato mandato alla direzione agricoltura di istituire un tavolo tecnico di lavoro in materia di usi civici con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Era uno dei perni della legge sugli 'usi civici e i domini collettivi' che ho presentato circa un anno fa. Legge recepita in gran parte proprio dalla giunta regionale - afferma in una nota Califano -. Quello degli usi civici e dei domini collettivi è un argomento complesso ma di grande importanza poiché il Lazio, e soprattutto la parte di litorale che va da Civitavecchia a Nettuno, ha molti terreni su cui ricade questo tipo di problematica. Con questo iter la Regione Lazio sta cercando di dare una risposta concreta che riguarda proprio il possesso e la gestione dei domini collettivi e dei terreni gravati da usi civici. Come ha ricordato l'assessore Onorati, che ringrazio per l'attento lavoro che sta svolgendo, il primo passo, fondamentale, è approfondire gli elementi normativi per arrivare, insieme al Ministero competente, alla definitiva sistemazione dei domini collettivi e dell'adozione di un protocollo con il Mibact sugli usi civici", conclude Califano.(Com)