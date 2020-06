Roma: Tolli (Pd), corruzione all'ufficio Condono è schiaffo alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie apparse oggi sulla stampa ci consegnano un quadro inquietante sulla gestione del condono edilizio a Roma e gettano un ombra sulla capacità dell'amministrazione capitolina nel gestire e monitorare l'efficienza e la trasparenza degli uffici comunali e delle società pubbliche". E' il commento in una nota di Marco Tolli, responsabile Infrastrutture e politiche del territorio del Pd Lazio. "Occorre voltare pagina perché non è la prima volta che si verificano episodi di corruzione e falso all'ufficio condono. Innovando e rendendo le procedure semplici e trasparenti. Non è possibile, ad esempio, che il fascicolo cartaceo sia l'unico elemento disponibile per la lavorazione delle istanze, con gravi rischi di manomissione della documentazione. Ed occorre rilanciare i protocolli di sicurezza in considerazione che l'indagine nasce grazie alla segnalazione ai carabinieri da parte di dipendente fedele. Tanti, troppi, cittadini aspettano da decenni la chiusura delle procedure per sanare la propria abitazione, ovvero il diritto a vedersi consegnati tutti quei permessi necessari a chiudere un lungo travaglio e indispensabili all'avvio dell'azione di recupero urbanistico. I fatti inquietanti che emergono si aggiungono, purtroppo, all'evidente fallimento della giunta comunale nella riqualificazione delle periferie. Le opere pubbliche sono ferme al palo come tutti i programmi di recupero urbanistico oramai approvati da tempo. Su questi temi la Sindaca e la sua giunta hanno una evidente responsabilità", conclude la nota.(Com)