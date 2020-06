Lombardia: da luglio a ottobre 43 escursioni gratuite nelle foreste regionali con guide e accompagnatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano anche quest'anno le escursioni gratuite con gli 'Accompagnatori di media montagna' e le 'Guide alpine' della Lombardia: 43 gite, da luglio a ottobre, alla scoperta delle foreste più belle della nostra regione. Gli eventi sono aperti a tutti, adatti alle famiglie con bambini, ai neofiti della montagna ma anche ai camminatori più esperti. Ogni appuntamento si svolgerà nel rispetto delle direttive anti-Covid e riserverà un numero di posti fra i partecipanti a professionisti e lavoratori impiegati nell'ambito sanitario del territorio lombardo, in segno di gratitudine per l'impegno nella lotta al Coronavirus. L'iniziativa è promossa dall'assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia e dal Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, in collaborazione con Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste). "Quest'anno - ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - l'appuntamento con le uscite organizzato in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine ed Ersaf assume un significato molto particolare. Se negli scorsi anni si puntava principalmente a scoprire e valorizzare le bellezze montane grazie alle diverse professionalità delle Guide Alpine, l'edizione 2020 vuole invece essere, nel suo piccolo, un ulteriore occasione di ripartenza per tutto il territorio lombardo. Anche per questo motivo ho fortemente voluto che fosse dedicato uno spazio riservato in tutte le escursioni agli operatori sanitari e a tutti coloro che hanno combattuto il Coronavirus, e lo stanno ancora facendo. Un'attenzione in più verso chi è in prima linea e per ringraziarli per l'impegno e la dedizione che hanno profuso". Le escursioni, in totale 43, saranno distribuite in 7 delle province lombarde e si terranno nei weekend da luglio a inizio ottobre. Nove si svolgeranno in provincia di Brescia, 9 in provincia di Bergamo, 11 in provincia di Sondrio, 5 in provincia di Como, 4 in provincia di Lecco, 3 in provincia di Varese e 2 in provincia di Pavia. L'elenco completo delle mete e delle date si trova sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia. Il calendario si apre con ben 7 appuntamenti domenica 5 luglio, data in cui si festeggia la Giornata regionale per le montagne, istituita da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare i territori montani. Le mete saranno: i borghi della Valvestino (BS), Passo della Presolana, Sentiero dell'Orso (BG), rifugio Benigni e lago Piazzotti (SO), i panorami del Campo dei Fiori (VA), le trincee del Monte Generoso e il faggio monumentale dell'Alpe di Gotta (CO), la Dorsale Orobica Lecchese, dai Piani di Bobbio al Rifugio Grassi (LC), e il Monte Lesima (PV). (segue) (Com)