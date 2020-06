Sudan: domani la conferenza dei donatori, Khartum cerca il sostegno internazionale alla transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 25 giugno, la Conferenza internazionale di alto livello dei donatori del Sudan, con l’obiettivo di mobilitare il sostegno politico e finanziario alla transizione democratica in corso nel paese africano. La conferenza, che si terrà in videoconferenza nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus, sarà co-ospitata dai governi di Sudan e Germania, dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite e fornirà una piattaforma per le autorità di Khartum per presentare le riforme intraprese finora. Alla conferenza, che sarà inaugurata dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, interverranno, tra gli atri, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e il premier sudanese Abdalla Hamdok. Presenti anche il commissario Ue per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, e il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Alla riunione virtuale prenderanno parte i rappresentanti di circa 50 paesi e organizzazioni internazionali e per l’Italia sarà presente la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re. Nel corso della conferenza sono previsti dei panel di discussione che vedranno la partecipazione del ministro delle Finanze sudanese, Ibrahim el Badawi, il ministro del Lavoro e degli affari sociali, Lena el Sheikh Mahjoub, il presidente della Banca mondiale, David Malpass, il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, e il presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina. (segue) (Res)