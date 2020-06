Sudan: domani la conferenza dei donatori, Khartum cerca il sostegno internazionale alla transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir, nell’aprile 2019, il Sudan ha intrapreso una transizione politica in seguito all'accordo su una transizione a guida civile firmato il 17 agosto 2019. Da allora il paese ha avviato un programma di ambiziose riforme politiche ed economiche, tuttavia la sua economia è afflitta da un'inflazione superiore al 100 per cento e da carenze di pane, carburante e medicinali, le stesse cause alla base delle proteste di massa che avevano portato alla caduta di Bashir. La crisi è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di coronavirus, che ha dirottato le risorse di molti donatori, e dalla minaccia rappresentata dall’invasione di locuste che ha già investito i paesi limitrofi. Il primo ministro Abdalla Hamdok, la cui posizione è estremamente precaria come dimostrano i numerosi tentativi di colpo di Stato (ufficialmente smentiti dal governo), è per questo alla ricerca di aiuti in tempi rapidi, ma i nuovi finanziamenti sono stati ostacolati dalla necessità di saldare decenni di arretrati con l’Fmi e dalla mancata rimozione del Sudan dalla lista Usa dei paesi considerati sponsor statali del terrorismo. (Res)