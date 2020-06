Roma: Mussolini-Castellani, Mura Aureliane in condizione di gravi incuria, Raggi incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Mura Aureliane rappresentano, forse più di ogni altra cosa, la grave situazione di degrado e abbandono in cui Roma è costretta". Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale, e Francesco Castellani, coordinatore dipartimento Beni archeologici Fd'I Lazio. "Già nei mesi scorsi avevamo denunciato, a più riprese, come questo straordinario simbolo della storia plurisecolare della nostra città versasse in condizioni di grave incuria. Dopo i numerosi, ripetuti crolli di diverse porzioni delle mura, causati prevalentemente dalle infiltrazioni di acqua piovana all'interno della struttura e dovuti alla sua mancata manutenzione ora, dobbiamo assistere all'ennesimo scempio. Una vera e propria tendopoli è sorta lungo il tratto di Mura che va da via di Porta San Lorenzo e prosegue per viale Pretoriano e Via di Porta Tiburtina fino a viale di Porta Labicana - si legge nella nota -. Degrado, odori nauseabondi, cumuli di rifiuti si sommano alla mancanza di sicurezza denunciata dai cittadini dei comitati di Quartiere come il comitato San Lorenzo e il comitato Mura Aureliane, così come dall'associazione dei commercianti di zona. Ma la Raggi, surrealmente sostenuta e addirittura incoraggiata a ricandidarsi a sindaco da chi la paragona a Michelangelo o la definisce una sindaca "fantastica", non vuol vedere. Ignora i problemi della città, o forse finge di ignorarli, rassegnata perché cosciente di non essere in grado di affrontarli e risolverli? Forte, invece, è la certezza che l'avventura del M5s stia volgendo al termine; saranno i cittadini di Roma, presto, a sancire l'ingloriosa fine politica di chi pensava di avere la bacchetta magica ma ha solo dimostrato inettitudine", conclude la nota.(Com)