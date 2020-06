Torino: ordine infermieri, Covid ha rivelato debolezza strutturale delle Rsa, serve riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessaria una riforma radicale delle Residenze sanitarie assistenziali che non può prescindere dalla rideterminazione organica e dalla rivalorizzazione degli infermieri all’interno di tali strutture": ne è convinto l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Torino che ha condiviso le richieste dei cittadini che hanno formato un Comitato vittime nelle Rsa. Un appello che OPI ha raccolto con l'obiettivo di interpretare e dare voce alle tante istanze che sono arrivate dagli infermieri, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Un grido di dolore - manifestato pubblicamente lo scorso 18 giugno con un evento nel centro di Torino - con cui parenti e amici di chi ha perso la vita a causa del Covid tra le pareti di una casa di riposo hanno voluto sollecitare la Regione pubblica a prendere provvedimenti per un radicale cambiamento nella copertura sanitaria e assistenziale delle strutture. È evidente che il Coronavirus ha rivelato l’estrema debolezza strutturale e funzionale delle Rsa che, a fronte del sempre maggior numero di pazienti con specifiche e gravi patologie e condizioni cliniche, hanno dimostrato di non essere dotate di sufficienti coperture assistenziali sanitarie in grado di far fronte alle sempre più complesse esigenze delle persone assistite. (segue) (Rpi)