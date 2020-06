Torino: ordine infermieri, Covid ha rivelato debolezza strutturale delle Rsa, serve riforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ridotta presenza di personale infermieristico nelle strutture sia per numero che per tempi assistenziali - dice Massimiliano Sciretti, presidente di OPI Torino - ha di fatto consentito che l’assistenza sia rimasta prevalentemente a carico al personale di supporto. Operatori che si sono trovati spesso in notevole difficoltà perché non sufficientemente preparati per affrontare situazioni sanitarie complesse la cui valutazione e gestione richiede l’utilizzo di competenze proprie del personale infermieristico". Una situazione strutturale dovuta a norme specifiche indicate nella DGR che vincolano la determinazione del fabbisogno di assistenza a un inadeguato minutaggio standard per paziente. E che, dopo aver reso la situazione assistenziale infermieristica e le condizioni di lavoro degli infermieri molto precarie, devono essere assolutamente superate e modificate a garanzia della tutela della salute degli ospiti. Per questo motivo OPI Torino richiede con forza alla Regione Piemonte l’apertura urgente di una negoziazione per proporre nuove modalità organizzativo-assistenziali delle rsa e per la revisione dei restrittivi parametri previsti dalle D.G.R. per la determinazione del fabbisogno di personale. (Rpi)