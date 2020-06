FI: Schifani, con Biondi tante battaglie contro giustizialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato Renato Schifani ricorda Alfredo Biondi. "Principe del foro e autentico liberale, Alfredo Biondi ha contribuito, negli anni in cui il confronto tra politica e magistratura era particolarmente aspro, a rafforzare la causa garantista. Il decreto che portava il suo nome intervenne in un momento storico in cui la carcerazione preventiva era il timbro della conduzione delle inchieste. Uscirono dalle carceri circa 2700 detenuti - scrive in una nota -. Quando il provvedimento cadde, perché non approvato in Parlamento, ne rientrarono appena una cinquantina, a testimonianza della necessità di quell'intervento". La classe dirigente alla quale Biondi apparteneva lottò contro un giustizialismo a senso unico che vedeva in Berlusconi il bersaglio privilegiato. Io stesso firmai, assumendomene la piena responsabilità, un lodo che, sebbene annullato dalla Corte, riproporrei di nuovo, convinto come sono della sua fondatezza. Abbiamo difeso Berlusconi da attacchi figli di un indecente uso politico della giustizia. Oggi le vicende del caso Palamara, con tutto ciò che sta affiorando, stanno dando ragione a Berlusconi e ai coraggiosi dirigenti dell'epoca che lo hanno difeso", conclude.(com)