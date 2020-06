Regno Unito: scienziati, sperimentare abolizione quarantena in una città medio grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni scienziati del Regno Unito hanno proposto di abolire completamente la quarantena in una città del paese per verificare se il coronavirus può essere controllato testando i residenti settimanalmente. Secondo uno studio pubblicato sul Royal Society Open Science Journal, quest'esperimento dovrebbe essere attuato in una "città di media grandezza", con una popolazione di circa 250 mila persone. "Per me è un vero e proprio mistero il perché quest'idea non sia ancora stata concretizzata", ha commentato Julian Peto, uno degli undici esperti che si sono occupati dello studio. Secondo il gruppo di scienziati i nuovi test salivari per il coronavirus potrebbero permettere di condurre controlli di massa su base settimanale. In seguito bisognerebbe imporre l'isolamento per chiunque testi positivo, e per le rispettive famiglie. Secondo Peto, le persone obbligate a isolarsi in base a questo sistema "sarebbero assolutamente felici di farlo nel momento in cui sanno di avere il coronavirus". "Se testiamo regolarmente, possiamo fermare la trasmissione del virus completamente", ha dichiarato lo scienziato. Secondo il rapporto, "il tracciamento dei contatti con l'applicazione sui telefoni cellulari potrebbe avere un ulteriore effetto e sarebbe ancora più efficace nel caso di una popolazione i cui risultati settimanali del test per il coronavirus vengono pubblicati online". (Rel)