Romania: ministro Economia, niente riapertura dei ristoranti se prosegue aumento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di questa settimana il governo della Romania ufficializzerà la decisione relativa alla riapertura dei ristoranti, che "non sarà possibile se il numero di nuovi casi di coronavirus si manterrà ai livelli attuali". Lo ha detto il ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu, parlando all'emittente televisiva "Digi 24". "Il primo luglio è la data alla quale miriamo per la riapertura dei ristoranti, ma dobbiamo superare la valutazione di questa settimana. Non è gratificante quello che è successo la scorsa settimana, i casi si sono moltiplicati ed hanno superato i 300. Stiamo aspettando la valutazione dall'Istituto nazionale di sanità, del Ministero della Salute e prenderemo una decisione sulla base della valutazione", ha dichiarato Popescu. (segue) (Rob)