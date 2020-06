Romania: ministro Economia, niente riapertura dei ristoranti se prosegue aumento dei casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso assolutamente promettere nulla. I romeni devono anche capire che devono rispettare le regole in modo da poter mantenere un ritmo di allentamento delle misure", ha aggiunto il ministro dell'Economia. "Siamo preoccupati per ciò che sta accadendo e non vogliamo avere una seconda ondata prima della fine dell'anno, se ci sarà questa seconda ondata. Voglio dire, non vogliamo avere una seconda ondata creata da noi, non seguendo le regole. Chiedo ai romeni di rispettare le regole, perché rispettando le regole automaticamente l'allentamento continuerà e avremo ristoranti, spettacoli e cinema aperti", ha affermato Popescu sottolineando di non aver visto che non sono state rispettate le regole dopo le ultime misure di rilassamento: "I romeni hanno sentito il bisogno di un'intensa attività, infrangendo le regole. Penso che sia il momento che si calmino un pò, che seguano le regole, in modo da poter andare ancora più lontano con l'allentamento". (Rob)