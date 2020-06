Roma: Fd'I, urgente sgombero campo Castel Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri del Municipio IX Maurizio Cuoci, Massimiliano De Juliis, Simone Sordini e Riccardo Graceffa, in una nota congiunta dichiarano: "Già due anni fa il gruppo consiliare di Fdi in Campidoglio ha presentato un esposto alla Procura sui roghi tossici con una mappatura municipio per municipio che segnalava tra le altre criticità la disastrosa situazione di Castel Romano". "Il campo fu voluto da Veltroni che sgomberò il campo rom di Vicolo Savini - spiegano - chiedendo alla Regione la deroga per posizionarlo nel pieno di una riserva naturale. Oggi il campo è uno dei più grandi d'Europa ed ha una storia incredibile di vicende di arresti, ritrovo di refurtiva e altri episodi di cronaca nera compresi atti di aggressione e vandalismo verso gli automobilisti che transitano sulla via Pontina. A ciò si aggiunge appunto il gravissimo ripetersi di roghi tossici, compreso quello di ieri, che espongono a grave rischio tutti gli abitanti delle zone vicine come Trigoria, Tor de Cenci o Pomezia. A questo punto l'inerzia conclamata della Raggi e di Zingaretti li rende responsabili per non aver ancora messo in atto la chiusura del campo e né nel frattempo adeguate misure di vigilanza e controllo delle attività illecite praticate nello stesso". (Com)