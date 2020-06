© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il dovere di realizzare un percorso strutturale di riduzione delle tasse e di riforma del fisco: lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, che sottolinea come il "Movimento 5 stelle condivide la necessità di intervenire in questa direzione", così come ribadito oggi dalla Corte dei Conti. (Rin)