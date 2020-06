Fiumicino: assessore Lazio, bene convenzione Astral - Consorzio bonifica litorale nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la convenzione sottoscritta tra Astral e il Consorzio bonifica litorale nord per realizzazione dell'impianto di sollevamento ‘Traiano’, nel comune di Fiumicino, e la predisposizione di una viabilità complementare tra via Lago di Traiano, il Corridoio C5 e la relativa rotatoria". Lo dichiara in una nota l'assessore agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "L'accordo tra i due Enti prevede oltre agli interventi di messa in opera, anche attività di censimento, monitoraggio e rilascio di concessioni, nella predisposizione di mappe georeferenziate e in tutte le operazioni di esproprio che si rendessero necessarie - aggiunge Onorati -. Un ottimo esempio di sinergia, nell'ottica dell'ottimizzazione della spesa pubblica, che porterà beneficio all'area interessata nella piena tutela del territorio e nella salvaguardia dell'ambiente".(Com)