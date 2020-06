Terrorismo: a commissariato Sant'Ippolito commemorazione per agente Antonio Galluzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi il 38esimo anniversario dell'uccisione dell'agente della polizia di Stato Antonio Galluzzo, ad opera di un commando terrorista dei Nar. In sua memoria stamane il vice questore vicario Rossella Matarazzo, alla presenza della vedova, ha deposto una corona di alloro, a nome del capo della Polizia Franco Gabrielli, sulla lapide posta presso il commissariato Sant'Ippolito, dove l'agente prestava servizio. Il 24 giugno 1982 un commando composto da quattro terroristi dei Nar attaccò una pattuglia della polizia di Stato in servizio di vigilanza sotto l'abitazione di Nemer Hamad, capo della rappresentanza in Italia dell'Olp. Dopo aver disarmato i due agenti, i terroristi esplosero alcuni colpi d'arma da fuoco contro i poliziotti, ferendo entrambi. Antonio Galluzzo, a seguito delle ferite riportate, morì durante il trasporto in ospedale, mentre l'altro agente, Giuseppe Pillon, rimase gravemente ferito. (segue) (Rer)