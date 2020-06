Regno Unito: sondaggio, il 47 per cento favorevole ad allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte della popolazione britannica è d'accordo con gli allentamenti delle misure restrittive annunciati ieri dal premier Boris Johnson. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio di YouGov. Il 47 per cento degli intervistati ha dichiarato che i cambiamenti annunciati dal primo ministro sono opportuni; il 37 per cento ha detto che Johnson si è spinto troppo in là; mentre il 7 per cento ritiene che le attuali modifiche non siano abbastanza.(Rel)