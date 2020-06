Infrastrutture: Squeri (FI), su Codice appalti ennesima lite M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Luca Squeri afferma: "dopo il pasticcio sul taglio dell'Iva, ennesima lite in maggioranza, stavolta sul codice degli appalti. Ogni iniziativa che riguarda la possibilità di intraprendere in questo Paese finisce nel tritacarne delle divisioni nella maggioranza". "Un taglio netto della burocrazia, con la cancellazione del Codice degli appalti e di tutte le autorizzazioni per aprire una impresa, è oggi quanto mai necessario. D'altra parte - prosegue -, è ormai chiaro che il Codice ha fallito l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e burocratiche e di favorire l'accesso agli appalti pubblici per le piccole e medie imprese. Eppure anche su quel minimo nucleo di interventi annunciato con il dl semplificazioni non vi è certezza: mentre Conte e D'Incà ne assicurano il varo già nel prossimo CdM, Gualteri butta la palla più lontano. Basta appena un minimo di buonsenso per capire che il tessuto produttivo si aspetta scelte chiare e tempi certi, non l'isteria di annunci poi smentiti l'indomani", conclude. (Com)