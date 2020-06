Fase 3: Savino (FI), codice appalti? Governo si boicotta da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "si boicotta da sé. Appena un ministro, o il premier in persona, fa una proposta, c'è subito qualche partito della maggioranza che la blocca. E' successo, solo per fare gli ultimi esempi, con l'ipotesi di diminuzione dell'iva lanciata da Conte e con la ventilata sospensione del codice degli appalti ipotizzata da Di Maio a cui subito il Pd si è detto contrario. Questo continuo teatrino di misure annunciate e poi non realizzate è l'emblema di un Governo incapace, confuso e diviso". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Sono anni - continua Savino - che il presidente Berlusconi ripete che il codice degli appalti così come è non funziona e che bisogna cambiarlo se si vogliono rilanciare le infrastrutture, le costruzioni, l'edilizia e tutta l'economia. Il M5s vuole sospendere il codice degli appalti? Bene, abbiamo già pronta una proposta di legge ad hoc: ai grillini non resta che votarla".(com)