- "Siamo vicini alla famiglia di Alfredo Biondi in questo momento di grande dolore. Con la sua scomparsa perdiamo tutti un grande esponente liberale e un fiero rappresentante delle istituzioni". Lo dichiara, in una nota, Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (com)