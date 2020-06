Spagna: ministro Calvino, oltre 1 milione di lavoratori in cassa integrazione tornati in attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna oltre un milione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) sono tornati al loro posto di lavoro. Lo ha annunciato oggi al Congresso spagnolo (la camera bassa del parlamento di Madrid), il ministro dell'Economia e della Trasformazione Digitale, Nadia Calvino, evidenziando che i dati che emergono dal mercato del lavoro "mostrano che la ripresa economica è iniziata" anche se deve percorrere ancora molta strada "per recuperare l'attività e l'occupazione perduta". Il ministro dell'Economia ha spiegato che l'obiettivo del governo è quello di sfruttare al meglio gli aiuti in arrivo dall'Ue, invitando tutte le forze politiche "ad agire con una sola voce". In merito all'accordo con i sindacati e le associazioni di categoria per un'estensione almeno fino a settembre dell'Erte, Calvino si è detta fiduciosa affermando che c'è "grande consenso".(Spm)