Verbania: manutenzione di 4 aree giochi, partiti i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti nei giorni scorsi, a Verbania, i lavori di manutenzione straordinaria in 4 parchi gioco della città. Si tratta di interventi decisi il 24 aprile dalla Città, per i quali sono stati stanziati 50 mila euro. Gli operai stanno intervenendo al parco giochi di Unchio, di via Paolo Falcone e Giovanni Borsellino, al parco giochi dei Pirati e a quello di Suna zona Lungo lago. I lavori prevedono, a seconda dei casi, la rimozione delle strutture danneggiate, l’installazione di nuove attrezzature ludiche e la manutenzione e ripristino strutture ludiche esistenti. La fine dei lavori è prevista per luglio.(Rpi)