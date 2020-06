Sanità: assessore Gallera, oggi dobbiamo valorizzare figura medico medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cogliendo questa nuova consapevolezza che c'è nel Paese e cioè che sulla sanità non bisogna tagliare ma investire, oggi dobbiamo valorizzare al meglio la figura del medico di medicina generale, che non può più essere una categoria residuale". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento al dibattito online "La nuova sanità: investimenti, spesa sanitaria e contributo della digital health" nell'ambito dei Rcs Academy Online talk. Il Mmg nel corso di specializzazione "ha una borsa che è la metà di quella degli specializzandi - ha aggiunto Gallera - e non può più essere colui che ha una burocrazia che sovrasta la sua valutazione clinica, un soggetto che ha 1500 pazienti e che non riesce più a fare il suo lavoro puntuale che deve fare, noi vogliamo lavorare insieme a loro in questa direzione". In merito alla riforma regionale del settore del 2015, l'assessore al Welfare ha precisato: "Regione Lombardia nel 2015 ha messo in campo una riforma che provava a superare frammentazione tra ospedale e territorio nella logica della presa in carico del paziente, perché oggi il cittadino che è in gran parte un paziente cronico e coloro che hanno bisogni trovano una risposta in una presa in carico che sia complessiva e non in un'insieme di attività - ha proseguito Gallera - L'abbiamo fatto in una condizione di contrazione economica e il problema nella piena attuazione della riforma è stato il dover fare i conti con una riduzione del numero delle borse di studio per i medici di medicina generale, per gli specializzandi, per le difficoltà nell'attuare la telemedicina e con la difficoltà anche a superare quella burocratizzazione che ha ingabbiato i Mmg. L'idea e l'intuizione della riforma - ha concluso - è corretta". (Rem)