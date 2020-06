Turismo: Centinaio (Lega), numeri Enit pesantissimi, Franceschini lasci per incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia perderà un turista straniero su due, per 23 miliardi di fatturato mancato: e la soluzione del governo è nuova burocrazia e adempimenti complicati per bonus inarrivabili. Così in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura, commentando le stime Enit sul crollo del turismo stagionale. “Il ministro Franceschini lasci per manifesta incapacità e si dia subito corso alle proposte della Lega: voucher da 250 euro per tutti, agevolazioni fiscali indipendentemente dal reddito, stop alla burocrazia per i proprietari delle strutture", ha detto. (Com)