Fase 3: Mulè (FI), servono certezze su liquidità, fisco, burocrazia e giustizia

- L'unico modo per rilanciare i consumi non è rimodulare l'Iva ma immettere liquidità nel sistema, dare denaro alle persone attraverso un piano fiscale che sia uno shock economico vero. Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a “Start” su Sky Tg24. “Invece Conte propone idee sciocchine che non solo non incidono sui consumi ma potrebbero paradossalmente deprimerli, perché la differenza sarà minima: tra l'altro questi tipi di provvedimenti non si annunciano perché l'annuncio determina un'attesa: questo paese per ripartire ha bisogno di certezze sulla liquidità, sul fisco, sulla burocrazia e sulla giustizia”, ha detto, sottolineando che “non ci vogliono nove giorni di Stati generali per capire le priorità del paese”. (Com)