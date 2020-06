Onorati, tavolo con Mibact per protocollo su usi civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato in giunta una decisione che dà mandato alla direzione Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca di provvedere all’istituzione del tavolo tecnico di lavoro in materia di usi civici con il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo. Vogliamo in tal modo porre fine allo stato di profonda incertezza nel Lazio legato ai procedimenti di sistemazione delle terre di dominio collettivo, ottimizzando la piena disponibilità e collaborazione del ministero nel trovare soluzioni condivise". Lo dichiara in una nota l'assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "È fondamentale, infatti, - prosegue Onoarati - prima di tutto approfondire gli elementi normativi e giurisprudenziali per definire, di concerto con il ministero, le procedure per la sistemazione dei domini collettivi. E poi sarà altrettanto necessario adottare, all’esito dei lavori del tavolo tecnico, i provvedimenti amministrativi per la sottoscrizione del 'Protocollo d’intesa in materia di usi civici' con il Mibact”.(Com)