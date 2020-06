Fase 3: Unione europea cooperative, 1 coop su 3 in crisi liquidità per pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la competitività delle imprese e per una vera ripartenza del Paese è necessario – sottolinea Uecoop – alleggerire il carico burocratico che rallenta l'attività e quindi la reattività del sistema produttivo come si è visto con i ritardi registrati sulle misure che il Governo ha varato in materia di liquidità e cassa integrazione. Per questo – prosegue Uecoop – è necessario incrementare i fondi statali per assicurare la liquidità a comuni, province e regioni migliorando ancora di più i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione per non mettere a repentaglio i bilanci delle imprese e i posti di lavoro. Una situazione che frena la capacità di ripartire in un momento in cui il Paese – continua Uecoop – ha bisogno di servizi sempre più qualificati e allargati all'intera comunità: dalla sanità ai trasporti, dall'assistenza agli anziani e alle persone con problemi di inclusione, fino ai i servizi educativi e scolastici. Ambiti in cui – conclude Uecoop – operano già migliaia di cooperative sociali che supportano le necessità di oltre 7milioni di famiglie e che, nonostante la pandemia da coronavirus, hanno continuato a prendersi cura degli anziani e dei soggetti più deboli anche in collaborazione con gli enti locali. (Com)