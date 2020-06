India: Unicef, 247 milioni di minori senza scuola a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura delle scuole causata dall’epidemia di coronavirus e dalle conseguenti misure di contenimento ha colpito in India 247 milioni di minori che frequentano le scuole primarie e secondarie e 28 milioni di bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia, che si sono aggiunti ai sei milioni già esclusi dal sistema educativo prima della crisi sanitaria. È quanto emerge dal rapporto “Lives Upended”, pubblicato ieri dall’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. L’agenzia dell’Onu evidenzia il problema dell’accesso alle tecnologie, anche se sono stati predisposti vari strumenti per garantire la continuità didattica, come la piattaforma Diksha, il canale televisivo Swayam Prabha, l’app ePathshala e il portale National Repository of Open Educational Resources (Nroer). Inoltre, sono stati distribuiti libri di testo a domicilio in aree remote del paese. Il rapporto sottolinea anche l’impatto sui minori della massiccia migrazione interna provocata dal lockdown e le difficoltà di sostentamento di molte famiglie. (segue) (Inn)