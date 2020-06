India: Unicef, 247 milioni di minori senza scuola a causa del coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, livelli in crescita di prosperità hanno prodotto significativi progressi nella salute, nell’istruzione e in altri ambiti per i bambini dell’Asia del Sud. Miglioramenti nella mortalità materno-infantile sono stati accompagnati da un calo del numero di bambini che non andavano a scuola e di matrimoni precoci. Ma la crisi economica innescata dal coronavirus sta colpendo duramente le famiglie in tutta la regione. Le numerose perdite di lavoro e i tagli ai salari hanno coinciso con la perdita delle rimesse dei lavoratori stranieri e del turismo. Le proiezioni dell’Unicef mostrano che nei prossimi sei mesi 120 milioni di bambini in più potrebbero cadere in povertà e insicurezza alimentare, aggiungendosi a circa 240 milioni di bambini già classificati come in povertà. Per ridurre l’impatto sulle famiglie più povere, secondo il rapporto, i governi dovrebbero immediatamente disporre maggiori risorse per i regimi di protezione sociale, compresi gli assegni familiari universali e i programmi per l’apprendimento scolastico. “Attuare queste misure adesso aiuterà i paesi dell’Asia del Sud per una transizione più veloce dalla crisi umanitaria causata dal Covid-19 a un modello di sviluppo resiliente e sostenibile, con benefici di lungo periodo sul benessere dei bambini, sull’economia e sulla coesione sociale,” ha dichiarato Gough. (segue) (Inn)