'Ndrangheta: blitz contro cosche di Reggio Calabria, 21 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Malefix” è il nome che gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato all’operazione nel corso della quale, dalle prime ore di questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria e in altre province d’Italia, con il supporto delle squadre mobili di Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino, sono stati eseguiti numerosi arresti e perquisizioni nei confronti di capi e gregari delle storiche cosche della ‘ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri operanti nella città di Reggio Calabria. Le indagini svolte dalla Polizia di Stato, sotto le direttive dei magistrati della Dda di Reggio Calabria, hanno documentato l’esistenza e l’operatività delle cosche in posizione di preminenza nella città di Reggio Calabria e fornito il quadro sulle gravi frizioni registratesi in seno al sodalizio criminale De Stefano-Tegano e con la consorteria dei Libri rispetto alla spartizione degli ingenti proventi delle attività estorsive poste in essere in danno di operatori economici e commerciali del centro cittadino di Reggio Calabria. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha fatto luce sugli interessi illeciti delle cosche De Stefano-Tegano e Libri, svelando un sempre più accentuato ricorso ad attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti del territorio. Estorsioni per decine e anche centinaia di migliaia di euro sarebbero state imposte a diversi imprenditori per la fornitura di calcestruzzo per il completamento del Palazzo di Giustizia e la realizzazione dell'adiacente parcheggio multipiano; per la realizzazione di un complesso immobiliare sito in Via Pentimele; per la fornitura di detergenti industriali e prodotti affini a un’impresa impegnata nei lavori di pulizia presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria; per pagare l’onorario ai difensori di alcuni appartenenti al clan Libri; in relazione alla titolarità di alcuni locali di intrattenimento ed esercizi di ristorazione in occasione delle festività natalizie del 2016 e 2017.(Ren)