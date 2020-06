Roma: Campidoglio, al via acquisto immobili per alloggi popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Roma Capitale ha approvato una memoria di giunta per acquistare immobili esistenti e riconvertirli in alloggi popolari. Nel documento viene predisposto e pianificato un percorso semplificato in vari step che permetterà di individuare i soggetti da cui acquistare le unità abitative e porterà all'acquisizione definitiva degli immobili al Patrimonio di Roma Capitale, contando su una dotazione iniziale di 86 milioni di euro che servirà anche alla manutenzione straordinaria degli edifici popolari già esistenti. Il provvedimento dispone di individuare delle procedure semplificate per procedere all'acquisto di immobili aventi le caratteristiche previste dalla normativa regionale, e che possano essere assegnati alle persone aventi i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica. "L'emergenza abitativa ha bisogno di risposte nette e strutturali. È necessario colmare il divario, non più tollerabile, tra le tante persone in difficoltà che attendono da anni una casa popolare e le centinaia di migliaia di abitazioni sfitte o invendute esistenti in città. Bisogna far scorrere le graduatorie di chi ha diritto a un alloggio popolare e aspetta da troppo tempo. Avviamo quindi una procedura più semplice e più rapida che ci porterà ad acquisire abitazioni ed immobili compatibili con finalità residenziali da destinare all'assistenza alloggiativa", ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)