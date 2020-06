Roma: Campidoglio, al via acquisto immobili per alloggi popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 - ha aggiunto l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli - ha acuito fragilità e disagio sociale. La nostra priorità, ora più che mai, è sostenere le tante famiglie romane in difficoltà e intervenire per risolvere in modo sistematico la richiesta di alloggi popolari. La Memoria che abbiamo approvato va in questa direzione: mettiamo in campo un iter semplificato che snellisce le procedure di acquisto di immobili esistenti per rispondere alle esigenze abitative di chi si trova in condizioni di difficoltà economica e sociale". Per l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti: "Grazie all'opera di manutenzione del bilancio e pulizia dei conti, Roma Capitale può investire risorse importanti per contrastare l'emergenza abitativa con l'acquisto di nuovi immobili destinati all'alloggio delle persone fragili. È una buona notizia, soprattutto in un momento di difficoltà accresciute a seguito dell'emergenza Coronavirus, per le famiglie che non hanno sufficienti possibilità economiche per accedere al mercato della casa. Si tratta di oltre 86 milioni di euro che serviranno ad ampliare il patrimonio di abitazioni popolari del Comune e che insieme ad ulteriori risorse, grazie a questo provvedimento approvato in Giunta, potranno essere utilizzati nell'ambito di una procedura più veloce". (Com)