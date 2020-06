Algeria: Raggruppamento per la cultura e la democrazia accusa governo di voler dissolvere il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd, partito politico di orientamento filo-berbero) ha denunciato un tentativo da parte delle autorità governative di voler sciogliere il partito. Il presidente dell'Rcd, Mohcine Belabbas, ha rivelato, in un messaggio sulla sua pagina Facebook, di aver ricevuto una lettera firmata dal segretario generale del ministero dell'Interno nella quale vi sono "esplicite minacce di dissoluzione’" del partito in caso di un proseguimento delle manifestazioni pubbliche. L'Rcd è un partito molto attivo sulla scena dell'opposizione politica algerina dagli anni '90 e durante la lunga presidenza di Abdelaziz Bouteflika. Il partito è stato tra i primi a sostenere il movimento di protesta “Al Hirak” che nell’aprile 2019 ha costretto Bouteflika e parte dell’establishment algerino alle dimissioni.(Ala)