Smog: Baffi (Iv Lombardia), depositata interpellanza per sollecito nuovo bando per sostituzione veicoli inquinanti

- "È indispensabile integrare le iniziative promosse a livello nazionale per il rinnovo del parco veicolare inquinante con la pubblicazione di un nuovo bando regionale rivolto ai privati cittadini". Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi, nel testo dell'interpellanza che ho depositato ieri, con cui chiedo all'assessore di indicare anche le tempistiche con cui intende procedere. "Il lockdown ha dimostrato che il traffico veicolare, pur non essendo l'unica causa di inquinamento dell'aria nella nostra regione, ha inciso nei mesi scorsi in modo significativo sulla qualità dell'aria, con una riduzione delle emissioni degli inquinanti intorno al 30-40 per cento per gli Ossidi di Azoto (NOx) per i quali la diminuzione dei flussi di traffico è stata particolarmente importante, e fino al 14 per cento per il Particolato (Pm10), per cui le riduzioni nel settore traffico e in quello industriale sono state parzialmente controbilanciate dall'andamento delle emissioni del settore riscaldamento" prosegue l'esponente di Italia Viva "dati positivi e incoraggianti su cui non possiamo retrocedere". "Sono stata tra i consiglieri regionali che hanno chiesto all'assessorato nel 2018 l'attivazione di contributi rivolti ai privati cittadini per la sostituzione delle auto inquinanti" prosegue Patrizia Baffi "Il bando "Rinnova Autovetture" pubblicato nel 2019 ha avuto un grande successo ed ha esaurito le risorse disponibili in un paio di mesi, registrando oltre 3.300 domande ammesse a contributo: un grande risultato, ma ora non possiamo fermarci, dobbiamo guardare al futuro. "Auspico che Regione Lombardia metta in campo al più presto il nuovo bando, valutando la possibilità di integrare le risorse e le iniziative statali con ulteriori fondi regionali o eventuali economie di spesa", conclude. (com)