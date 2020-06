Scuola: Lega, inutili linee guida, da Azzolina solo caos e zero risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, le linee guida per il rientro a scuola a settembre sono "inutili". "Scarica barile sui presidi, a scuola di sabato, distanza di sicurezza, forse, ma senza sapere in che modo, magari utilizzando fantomatici locali esterni. Didattica mista, a distanza, con più discipline ma a decidere saranno i presidi. Un caos assoluto - si legge in una nota - che amplia le diseguaglianze sociali e dell'apprendimento emerse in questi 4 mesi. Azzolina e i suoi esperti - prosegue Molinari - hanno studiato e ristudiato per non decidere nulla, lasciando professori, studenti e famiglie senza risposte. Le linee giuda sono infatti l'ennesimo inutile fardello arrivato ai presidi con indicazioni di comportamento e nessuna soluzione. E mentre gli altri Paesi europei si sono organizzati da mesi, il ministro Azzolina dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza. La scuola non può rimanere ostaggio di chi non sa cosa fare. Bocciata!", conclude il capogruppo della Lega alla Camera.(Com)