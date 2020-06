Sanità: Gallera, insieme dei presidi regione Lombardia ha tenuto, dobbiamo rallentare riduzione posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'insieme dei presidi di Regione Lombardia ha tenuto e ha svolto in maniera importante ed egregia il proprio lavoro, dobbiamo rallentare la riduzione dei posti letto dandogli invece una vocazione sempre più specifica e funzionale in relazione alle capacità che un presidio può esprimere". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento al dibattito online "La nuova sanità: investimenti, spesa sanitaria e contributo della digital health" nell'ambito dei Rcs Academy Online talk. Per quanto riguarda i piccoli presidi ospedalieri "il fatto che noi abbiamo un numero ampio di presidi ospedalieri è un elemento di ricchezza che ci ha aiutato anche ad assorbire l'emergenza - ha proseguito l'assessore - Il numero di posti letto, che oggi in Italia sono tre ogni mille abitanti, è troppo poco, è uno dei minori in Europa". Sui grandi presidi ospedalieri invece "abbiamo attivato un gruppo di esperti e inizieremo un momento veloce di vero approfondimento per capire se l'attività di prevenzione è più corretto collocarla nelle Ats - ha precisato Gallera - Il concetto che ogni ospedale deve comunque guardare al di fuori delle proprie mura è un concetto importante, che in questa fase ha svolto una funzione efficace. Il paziente ha una storia pregressa che deve essere accompagnato anche nel momento in cui finisce il momento acuto. L'idea - ha concluso l'assessore lombardo - che anche chi lavora in ospedale non può prescindere da un collegamento con quello che succede nel territorio è un'idea vincente, le modalità con cui lo decliniamo lo approfondiremo anche in questa fase di ripensamento della riforma".(Rem)