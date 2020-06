Difesa: Ucraina, consegnati da Usa i missili Fgm-148E per sistema Javelin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell’Ucraina hanno ricevuto dagli Stati Uniti i missili Fgm-148E, componente aggiornata dei sistemi anticarro Javelin. Lo ha reso noto il dicastero della Difesa ucraino. La consegna della strumentazione militare è avvenuta a metà mese, nell’ambito del contratto di fornitura siglato nel dicembre 2019. “L’attuazione del contratto, per oltre 36,5 milioni di dollari, costituisce un significativo passo in avanti nella cooperazione strategica fra Ucraina e Usa, in sostegno alle capacità difensive di Kiev, e apre nuove prospettive per il dicastero della Difesa per attuare gli accordi economici esteri nella fornitura di armamenti e strumentazione con i paesi partner”, si legge nella nota del ministero ucraino. (Rum)