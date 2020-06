Decreto Semplificazioni: De Petris (Leu), accelerare non significa deregolamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto "accelerare i tempi degli interventi superando le pastoie burocratiche inutili è senza dubbio un obiettivo fondamentale, tanto più in un momento come questo. Deve però essere ben chiaro - si legge in una nota - che accelerare e semplificare non significa deregolamentare. In particolare sui fronti dell'ambiente, dei diritti e della lotta alla mafia e alla corruzione la guardia va tenuta ancora più alta, certo non abbassata. E' questa la logica - conclude De Petris - che deve guidare il dl Semplificazioni e non quella della deregolamentazione generale a cui puntano gruppi di interesse che sperano di poter sfruttare a loro vantaggio l'emergenza e la crisi". (Com)