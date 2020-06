Viabilità: Aspi, nel fine settimana chiusure notturne su A8 e A9 per lavori ampliamento quinta corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti dalle 21:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Legnano, verso Varese e dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno, chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano, verrà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Sempre per lavori di ampliamento alla quinta corsia sulla A9 Lainate-Como-Chiasso dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A8 Milano-Varese e Origgio, verso Chiasso e dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno chi proviene da Chiasso ed è diretto verso Lainate, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. Inoltre, sulla A8 Milano-Varese, saranno chiuse le aree di servizio "Villoresi est" e "Villoresi ovest", rispettivamente dalle 20:00 e dalle 21:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno.(com)