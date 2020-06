Sanità: Gallera, andremo avanti su strada che unisce pubblico e privato, è sistema che ha dimostrato capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unione tra pubblico e privato in ambito sanitario ha dimostrato, anche nella fase di emergenza, la sua capacità e si andrà avanti su questa strada. Questo in sintesi il pensiero espresso dall'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento al dibattito online "La nuova sanità: investimenti, spesa sanitaria e contributo della digital health" nell'ambito dei Rcs Academy Online talk. "Il sistema lombardo è un sistema unico e di grande eccellenza perché ha messo il pubblico e privato in un'azione di competizione virtuosa e di collaborazione - ha detto l'assessore - Non è stato semplice costruire un sistema del genere e governarlo, ma è la nostra grande forza. Il privato se lasciato libero di esprimere le proprie capacità e competenze migliora l'offerta e stimola il pubblico a migliorare la propria e questo ci rende forti e attrattivi. Ci vuole un governo del sistema forte, riteniamo in questi anni di averlo messo in campo, cogliendo il meglio dell'innovazione e della competenza che il privato mette in campo". "Vogliamo continuare assolutamente su questa strada ma nella fase dell'epidemia il privato si è messo a disposizione immediatamente e con una grande capacità - ha aggiunto Gallera - il sistema ha dimostrato una grande capacità, e il nostro compito è mantenere questo equilibrio, chiaramente governando un sistema che deve andare chiaramente a rispondere ai bisogni emergenti del momento". (Rem)